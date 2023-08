Propuso hasta la fecha: Mark Zuckerberg asegura estar listo para pelear con Elon Musk

Lo que partió como una broma cada vez va tomando más forma. Esto porque el director ejecutivo de la plataforma digital Meta, Mark Zuckerberg, afirmó estar listo para la pelea con el dueño de Twitter, ahora X, Elon Musk.

A través de la red social Threads, Zuckerberg incluso propuso una fecha tentativa para realizar este enfrentamiento. “Estoy listo hoy. Sugerí el 26 de agosto cuando desafió por primera vez, pero no lo ha confirmado. Sin contener la respiración”, señaló.

Los dichos del director ejecutivo de Meta se dan luego de que Musk indicara durante el pasado domingo que “estoy levantando pesas durante todo el día, preparándome para la pelea. No tengo tiempo para hacer ejercicio, así que solo los llevo al trabajo”.

Además, adelantó que si se da el enfrentamiento, este sería transmitido por X, mientras que las ganancias irían directamente para los veteranos.

“La pelea entre Zuck y Musk se transmitirá en vivo en X. Todos los ingresos irán a la caridad para los veteranos“, escribió.

Am lifting weights throughout the day, preparing for the fight.

Don’t have time to work out, so I just bring them to work.

— Elon Musk (@elonmusk) August 6, 2023