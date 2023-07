El repunte de PlayStation 5: supera los 40 millones en ventas

Durante esta semana se notificó que las ventas de PlayStation 5 tuvieron un importante repunte en el último tiempo tras estar en números planos y finalmente le permiten celebrar con tranquilidad.

La noticia llegó directamente desde Sony Interactive Entertainment (SIE), valorando el momento en el que llegó la nueva generación de consolas. Hay que recordar que su lanzamiento fue en 2020, en plena pandemia por el Covid-19.

“A pesar de los desafíos sin precedentes del covid, nuestros equipos y socios trabajaron diligentemente para entregar el PS5 a tiempo“, comenzó diciendo Jim Ryan, Presidente y CEO de la compañía.

Tras su lanzamiento, con una alta demanda en los primeros meses, sumada al contexto de pandemia, se presentaron algunas complicaciones en el abastecimiento y cadena de envío. Sin embargo, el inconveniente se pudo superar y la consola comenzó a reflejar buenos números para SIE.

“Ahora el suministro de PS5 está bien abastecido y estamos viendo que finalmente se satisface la demanda acumulada“, destacó Ryan. De esta manera, hay satisfacción en la comunidad gamer así como también en los desarrolladores.

“Con el apoyo de los fanáticos de PlayStation, hemos alcanzado un hito de 40 millones de consolas PS5 vendidas a los jugadores, desde su lanzamiento”, detalló el CEO. “Muchas gracias a nuestra comunidad de jugadores, sin ustedes esto hubiera sido una tarea imposible”, agradeció.

El complemento perfecto para la consola

Además de notificar sobre las gratificantes ventas de PlayStation 5, desde Sony también detallaron cuáles fueron sus juegos más vendidos en este tiempo, con los cuales sus fanáticos han pasado horas disfrutando.

Entre los títulos hay gran variedad, considerando algunos proyecto innovadores así como también éxitos de taquilla AAA. De manera más concreta, la compañía compartió los 40 juegos más populares en la consola PS5 hasta la fecha.

God Of War Ragnarök, Horizon Forbidden West, The Last of Us Part I, FIFA 23, Call of Duty Moder Warfare II, Marvel’s Spider-Man: Miles Morales y Stray son algunos de los destacados. Revisa el listado a continuación: