¡Rumor gamer! Se filtra el supuesto logo de “Call of Duty: Modern Warfare 3”

Durante las últimas horas comenzó a viralizarse una supuesta filtración de lo que sería el logo oficial de Call of Duty: Modern Warfare 3, esto a pesar de que el título aún no está confirmado.

La popular saga de Activision bajo la firma de Infinity Ward podría seguir expandiéndose con atractivos y proyectos que llaman la atención de la comunidad gamer.

Al hablar de “CoD: MW3” es probable que muchos piensen el clásico del 2011, pero ahora las cosas podrían cambiar, ya que los desarrolladores seguirán la línea de su precuela. Hay que recordar que en 2009 se lanzó un “MW2“, pero en 2022 llegó otra entrega con el mismo nombre. Esto, sin ser un remake ni remasterización.

Tras el juego del año pasado, rápidamente se comenzó a hablar sobre la continuación de Modern Warfare, algo que volvió a tomar fuerza esta semana debido a una imagen en redes sociales.

En detalle, se puede ver material promocional de lo que sería el próximo título de la franquicia. Esto, con el supuesto logo, aunque deja ciertas dudas por la simplicidad de este; generando opiniones divididas.

Además, con el pasar de las horas se publicaron nuevas fotografías que dan cuenta de más cajas de una bebida energética (misma de la filtración) con el logo del juego.

Si bien es bastante probable que en algún momento tengamos noticias sobre Call of Duty: Modern Warfare 3, ya se instaló la discusión con base en filtraciones.

Otro punto a destacar es que la empresa detrás de “CoD” respondió al rumor con un tweet bastante curioso, incluso a modo de burla. Esto resulta ser muy llamativo y hace crecer el interés de la comunidad gamer.

“Uf. los lunes ¿Alguien tiene una bebida energética que pueda prescindir?“, escribieron en la cuenta oficial de Call of Duty. Si bien no hay oficialización del juego, tampoco desmiente el hecho.

Por ahora solo queda esperar a ver cómo siguen las cosas, pero lo cierto es que si ya hay alguna imagen promocional, es porque el proyecto está bien avanzado. Es por esto que hay que destacar que se trata únicamente de un rumor.

Whew. Mondays. Anyone have an energy drink they can spare?

— Call of Duty (@CallofDuty) July 24, 2023