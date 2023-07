Rumor gamer: “Need for Speed: Most Wanted” podría volver con un remake

Durante las últimas horas comenzó a circular un importante rumor que plantea la posibilidad de que se lleve a cabo un remake de Need for Speed: Most Wanted, lo que ha generado un gran revuelo en el mundo gamer.

Se trata de uno de los juegos más populares de la década pasada y, sin dudas, de entre los más exitosos de la saga de carreras Electronic Arts. Lanzado originalmente en 2005 para PlayStation 2, Xbox, PC y múltiples plataformas de la época, logró cautivar a miles de fanáticos.

Con el pasar de los años, “NfS” siguió con su ruta, con nuevas entregas, pero el público quedó con la nostalgia de “MW“. Así, han buscado diversas formas de volver a recorrer sus pistas, ya sea por medio de emuladores, recurriendo a consolas retro en buen estado o algún que otro método no del todo legal.

Pero ahora podría llegar una alternativa bastante atractiva, ya que surgió un rumor que cada vez toma más fuerza en redes sociales. Además, es con base en una filtración proveniente de una voz autorizada.

La actriz Simone Bailly, quien interpretó a la compañera no identificada del sargento Jonathan Cross en el videojuego original, utilizó sus cuentas de Instagram y Twitter para hablar directamente sobre la reversión del título.

“El remake de Need for Speed: Most Wanted se lanzará en 2024“, comenzó diciendo en su mensaje, sin mayores preámbulos. Sin embargo, más tarde eliminó la publicación, lo que sembró las dudas respecto a la veracidad. Asimismo, se debe esperar nuevas noticias y actualizaciones oficiales por parte de Electronic Arts.

Need for Speed: Most Wanted Remake Seemingly Outed by Voice Actor

Simone Bailly (NFS MW Police Officer) teased Need for Speed Most Wanted Remake For 2024

She later deleted the Insta post and Tweet, but still possible to see the likes she gave from users responding to her tweet pic.twitter.com/PfJtOGXrsi

— HazzadorGamin,Dragon of Dojima (@HazzadorGamin) July 12, 2023