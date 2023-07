IA reemplaza al 90% del personal de servicio al cliente en una empresa india

La inteligencia artificial vuelve a hacer tambalear los puestos de trabajo del mundo. Esta vez ocurrió en India, donde un director ejecutivo de una empresa reemplazó al 90% de sus empleados del área de servicio al cliente por un chatbot impulsado por dicha tecnología.

A través de una serie de tuits en su perfil, Suumit Shah explicó la polémica decisión. “¿Era necesario?, absolutamente”, lanzó el hombre. “El tiempo de respuesta pasó de 1 minuto y 44 segundos a ser INSTANTÁNEO”, escribió el fundador de Dukaan.

El nuevo asistente virtual de la compañía acabó con 23 puestos en septiembre pasado y redujo en un 98% el tiempo que se tardaban en resolver el problema de un cliente que los contactaba. Por lo demás, se trató de una creación propia de la startup de comercio electrónico y se armó en solo dos días.

“Dado el estado de la economía las nuevas empresas están priorizando la ‘rentabilidad’ sobre el esfuerzo para convertirse en ‘unicornios’, y nosotros también”, dijo alejándose de aquella idea de alcanzar un valor de 1.000 millones de dólares.

Eso sí, también apuntó a que no era un tema relacionado con acotar los costos de salarios. De hecho, actualmente en la empresa hay puestos vacantes para otras áreas como ventas, ingeniería o marketing.

El hecho generó todo tipo de reacciones en un entorno donde las IA adquieren mayor relevancia. Desde nuevos servicios de la mano de Google, hasta curiosos encuentros que intentan medir las implicancias de la nueva tecnología.

We had to layoff 90% of our support team because of this AI chatbot.

Tough? Yes. Necessary? Absolutely.

The results?

Time to first response went from 1m 44s to INSTANT!

Resolution time went from 2h 13m to 3m 12s

Customer support costs reduced by ~85%

Here’s how’s we did it 🧵

— Suumit Shah (@suumitshah) July 10, 2023