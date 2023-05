¡Ya es oficial! Mira el primer tráiler de “Mortal Kombat 1” y conoce más detalles sobre el juego

Tras un largo tiempo de espera, después cuatro años, finalmente llegó el primer tráiler oficial de Mortal Kombat 1 que marca el reinicio de la popular franquicia.

El último lanzamiento fue Mortal Kombat 11, que llegó en 2019. Esto, sin contar la versión Ultimate que fue lanzada en 2020. El resto ha estado enfocado principalmente en las películas.

Sin embargo, los seguidores de la saga de videojuegos se mantenían con la esperanza de una nueva entrega y la espera valió la pena. Luego de pasar por muchas especulaciones y rumores, hoy ya podemos hablar de un próximo juego totalmente confirmado.

Además, esta no fue la única buena noticia, ya que el anuncio oficial también llegó de la mano del video de presentación. Las primeras imágenes, a pesar de no mostrar escenas directamente del videojuego, han sido bastante aplaudidas y aumentan aún más las expectativas.

Fiel a su estilo, el tráiler de Mortal Kombat 1 nos ofrece mucha violencia y el primer vistazo a los personajes que da cuenta de la alta calidad visual que se alcanzó.

Esta nueva entrega de la franquicia llega de la unión entre la desarrolladora NetherRealm Studios y la editora Warner Bros. Games.

Mortal Kombat 1 llevará a los jugadores a un nuevo universo en su “historia de campaña inmersiva”. Nos ubicaremos en un universo creado por Liu Kang, “con versiones reimaginadas de personajes icónicos”, además de “un nuevo sistema de combate, modos de juego”, fatalitis inéditos y más.

Respecto al modo campaña, se promete una “narrativa cinematográfica completamente nueva con giros inesperados en las rivalidades clásicas y en las historias originales para el amplio plantel de luchadores legendarios”.

En cuanto al reinicio de la saga, se explicó la idea es atraer a nuevos jugadores, pero “sin dejar de encandilar a nuestros incondicionales de siempre”

El lanzamiento del juego está agendado para el próximo 19 de septiembre de este 2023. Llegará a PlayStation 5, Xbox Series y Nintendo Switch. Además, en agosto se lanzará una beta cerrada exclusiva de las consolas de última generación de Sony y Microsoft.

There is always something worth fighting for. #MK1 pic.twitter.com/R14rDnR6Qe

— Mortal Kombat 30 (@MortalKombat) May 18, 2023