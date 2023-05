Elon Musk anuncia que abandonará el cargo de gerente de Twitter

Elon Musk, quien adquirió Twitter el año pasado y ha estado liderando la compañía desde entonces, ha reiterado que no es el CEO permanente de la plataforma de redes sociales. Musk ha afirmado en repetidas ocasiones que no ocupa el cargo de consejero delegado de manera definitiva.

El magnate de Tesla anunció en un tuit el jueves que su función en Twitter será el presidente ejecutivo y director de tecnología. Durante casi seis meses, Musk ha expresado su intención de encontrar un nuevo CEO para la red con sede en San Francisco.

A mediados de noviembre, apenas semanas después de adquirir la plataforma por 44.000 millones de dólares, Musk afirmó en un tribunal de Delaware que no deseaba ser CEO de ninguna empresa. Desde entonces, ha mantenido su postura al respecto.

Durante su testimonio, Musk declaró: “Espero reducir mi tiempo en Twitter y encontrar a otra persona que lo dirija en el futuro”. Más de un mes después, en diciembre, tuiteó: “Dimitiré como CEO tan pronto como encuentre a alguien lo suficientemente tonto como para aceptar el trabajo”.

Ahora, a través de su red social, anunció que dejará el cargo, el que será ocupado por otra persona en seis semanas más, y que él

Excited to announce that I’ve hired a new CEO for X/Twitter. She will be starting in ~6 weeks!

My role will transition to being exec chair & CTO, overseeing product, software & sysops.

— Elon Musk (@elonmusk) May 11, 2023