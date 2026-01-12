;

No es Torres del Paine, Rapa Nui o San Pedro: el sorpresivo lugar de Chile destacado por la BBC entre los 20 destinos turísticos 2026

El medio británico destacó una destino en la zona central de Chile junto a lugares como Abu Dhabi y las Islas Cook, elogiando su oferta de vinos, rodeos y astroturismo.

Chile vuelve a posicionarse en la élite del turismo mundial. En su esperada guía anual de viajes, la cadena británica BBC seleccionó los 20 mejores lugares para visitar en 2026, incluyendo en su exclusivo listado al Valle de Colchagua, en la Región de O’Higgins. El destino nacional comparte honores con parajes exóticos de África, Asia y Europa, consolidándose como una parada obligatoria para los viajeros internacionales este año.

La publicación destaca al valle, ubicado a dos horas al sur de Santiago, no solo por su fama vitivinícola, sino por la riqueza de su geografía que se extiende “desde los Andes nevados a lo largo de la frontera argentina hasta el Pacífico”, siguiendo el curso del río Tinguiririca.

Más que vino: Cielos y tradición

Entre los atractivos recomendados figuran la observación de estrellas, como el Observatorio Cerro Chamán como un punto imperdible.

Hace tiempo que la zona destaca por su turismo sostenible, el patrimonio arquitectónico de la zona, los pueblos como Santa Cruz y Lolol, donde destacan sus mercados vivos y las casonas de adobe de la era colonial española.

Los 20 elegidos de la BBC

El Valle de Colchagua es uno de los cinco representantes de Latinoamérica y el Caribe en el ranking, acompañando a destinos consolidados como Uruguay (elogiado por Montevideo y sus playas), Costa Rica, Loreto en México y Santo Domingo en República Dominicana.

El listado completo de los 20 destinos imprescindibles para 2026 es el siguiente:

  1. Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos.
  2. Argelia.
  3. Valle de Colchagua, Chile.
  4. Islas Cook.
  5. Costa Rica.
  6. Hébridas, Escocia.
  7. Ishikawa, Japón.
  8. Islas Komodo, Indonesia.
  9. Loreto, Baja California Sur, México.
  10. Montenegro.
  11. Costa de Oregón, Estados Unidos.
  12. Oulu, Finlandia.
  13. Filadelfia, Estados Unidos.
  14. Phnom Penh, Camboya.
  15. Guimarães, Portugal.
  16. Samburu, Kenia.
  17. Santo Domingo, República Dominicana.
  18. Valle de Slocan, Canadá.
  19. Uluru, Australia.
  20. Uruguay.

