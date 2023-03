Rumor gamer: 50 Cent podría anunciar una gran noticia sobre GTA

50 Cent utilizó sus redes sociales para compartir una una publicación con una imagen alusiva a GTA y un enigmático mensaje sobre un futuro anuncio.

El reconocido rapero, que ha estado vinculado a rumores sobre una supuesta fallida participación en Grand Theft Auto San Andreas, sorprendió a sus seguidores y al mundo gamer con una “bomba”.

Desde hace ya un par de años que se ha estado especulando con la llegada de GTA 6, algo que tiene impaciente a los fanáticos. Bajo este contexto es que Curtis James Jackson (nombre real del artista) apareció con un post que aumentó las expectativas.

Sin embargo, si se analiza detenidamente y dejando de lado todo el hype que existe por la sexta entrega de la franquicia de Rockstar, es muy probable que se trate de otro título.

Esto, ya que el cantante, a través de su cuenta de Twitter, publicó una gráfica de Vice City, otro clásico de la saga lanzado en el año 2002. Además, acompañó la imagen con un texto que, si bien no decía mucho, apuntaba en una clara dirección.

“Explicaré esto más tarde. Luz verde para esta mierda más grande que el poder confía en mí“, escribió el ícono del hip-hop junto a un emoji de bomba.

Si bien se puede interpretar que próximamente llegará un anuncio por parte de 50 Cent en torno a GTA, probablemente no sea sobre el tan esperado juego, la sexta parte.

I will Explain this later, GLG🚦GreenLightGang this shit bigger than POWER trust me. 💣BOOM💨#bransoncognac #lecheminduroi pic.twitter.com/7SIeFrcD4u

— 50cent (@50cent) March 2, 2023