WWE 2K23: ya hay fecha de lanzamiento y portada oficial para el juego

Durante la jornada de este lunes 23 de enero finalmente se confirmó la fecha de lanzamiento y se dio a conocer la portada oficial para el WWE 2K23.

Luego del éxito que tuvo la edición pasada del videojuego, los fanáticos y el mundo gamer mantienen las expectativas por lo más alto ante la nueva entrega.

El título promete gran jugabilidad y una experiencia única en torno a la popular franquicia de lucha libre. Pero, además de lo ligado a los aspectos específicos del juego, hay factores agregados que aumentan la emoción de los seguidores.

2K reveló quien será el rostro principal de esta versión y se trata nada más y nada menos que de John Cena. El actor y luchador de 45 años será portada del juego por segunda vez y expresó su gratitud a través de las redes sociales.

Mencionando que es un “honor estar una vez más en la portada, escribió en su cuenta de Twitter: “El nuevo juego ciertamente trae un nuevo significado al “modo carrera”. ¡Estoy emocionado de que todos los jugadores emprendan este viaje!“.

Las palabras de Cena llegaron en el repost de la publicación original de 2K y WWE, donde aparecieron otras figuras como Bad Bunny para anunciar las noticias.

Honored to be on the cover of @WWE @WWEgames #WWE2K23 for the second time!

The new game certainly brings a new meaning to “career mode.” Excited for every player to take this journey! https://t.co/upMG7JF6xn

— John Cena (@JohnCena) January 23, 2023