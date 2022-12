Nueva colaboración de Fortnite: Giannis Antetokounmpo llegará al popular videojuego

Este viernes 23 de diciembre se confirmó que la reconocida estrella de la NBA, Giannis Antetokounmpo, llegará al popular videojuego Fortnite.

Una vez más, el juego de Epic Games sorprende con una colaboración de gran nivel. Ya lo ha hecho con Star Wars, Dragon Ball Super, Black Adam e incluso con Ralph Lauren.

Para esta ocasión, el acuerdo no incluye directamente a la National Basketball Association, si no que es únicamente con el basquetbolista griego.

Fue el propio jugador de Milwaukee Bucks quien compartió un video a través de sus redes sociales para comunicar la noticia. En el registro también se aprecian los increíbles atuendos que tendrá.

Last night, I had the craziest dream… @FortniteGame #EpicPartner pic.twitter.com/XtCqwPs24V

La skin ‘principal’ sería el buzo negro con detalles verdes y un abrigo blanco sin mangas. Sin embargo, la que más destaca es el atuendo con una armadura negra con toques dorados.

Para este segundo caso, la base está puesta en la mitología griega. Se pueden ver algunos dibujos como los típicos grabados de la antigua Grecia, pero emulando jugadas de baloncesto.

Hay que tener en cuenta que a medida que se progrese en el juego, con puntos de experiencias (luego de obtener el paquete especial) el escudo y atuendo irá cambiando ligeramente, sumando importantes detalles.

Además, para esta skin, Giannis Antetokounmpo tendrá la corona de olivos y los ojos con rayos, indicando que llega un verdadero dios griego a Fortnite.

Como suele ser en estos casos, el jugador contará con sus propios accesorios. Entre los artículos podremos encontrar a mochila Vuelo de la Victoria, el pico Hachas pívot, el ala delta Victoria Voladora y el envoltorio Patrón Ankara. La versión hoplita vendrá con el accesorio mochilero Broquel de la canasta y el pico Doru de diamante.

Este conjunto de Antetokounmpo se pondrá a la venta el próximo 24 de diciembre. Según la información inicial, la única forma de obtenerlo será mediante compra.

Aun así, este 3 de diciembre se habilitó una isla temática especia, la Arena de ensueño de Giannis. De todas formas, se desconoce si habrá alguna recompensa gratuita.

Power forward.@Giannis_An34 joins the Fortnite Icon Series! Get his Outfits and Items in the Item Shop starting December 24. #FortnitexGiannis pic.twitter.com/tNUoBRZIul

— Fortnite (@FortniteGame) December 23, 2022