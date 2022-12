Este jueves 15 de diciembre se anunció un periodo estimado para el lanzamiento de Marvel’s Spider-Man 2, la esperada secuela del título exclusivo de PlayStation.

Desde Insomniac Games confirmaron una ventada de estreno para el juego que nos trae de vuelta al Peter Paker del mundo gamer, esta vez acompañado de Miles Morales.

Si bien hay no es poco el tiempo de espera, tal como se sabía, los ejecutivos despejaron cualquier tipo de duda en torno a un retraso, lo que alivia la sensación de los fanáticos.

De manera más precisa, la temporada estimada para el lanzamiento es en el otoño del hemisferio norte, vale decir, los últimos meses del 2023.

Insomniac confirms Marvel’s Spider-Man 2 swings to PS5 in fall 2023.

