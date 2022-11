“God of War: Ragnarok” es todo un éxito de ventas y establece un nuevo récord

God of War: Ragnarok fue lanzado el 9 de noviembre de este 2022 y en sus primeros días ya logró establecer un importante récord gracias al número de ventas.

El esperado juego que continúa con la historia de Kratos y Atreus mantuvo altas las expectativas durante mucho tiempo antes de su lanzamiento y al momento de debutar, no decepcionó al exigente mundo gamer.

Se trata de uno de los mejores títulos de PlayStation, además, el más esperado de este año. Debido a esto es que la respuesta de sus seguidores se hizo notar, adquiriendo millones de copias en sus primeras semana.

En rigor, los primeros siete días vendieron 5.1 millones de unidades, una imponente cifra que ha ido creciendo conforme avanzan las jornadas.

Gracias a estos números, ‘GoWR‘ se convirtió en el el lanzamiento más exitoso de la historia de PlayStation. La noticia fue confirmada por Sony, quienes siguen celebrando el éxito del Dios de la Guerra.

El otro juego de la saga que ha superado los 5M fue el God of War del 2018, aunque vendió 3M de lanzamiento, alcanzando los 5 millones al completar su primer mes a la venta.

A día de hoy, ese título que marca el comienzo de Kratos en la mitología nórdica acumula sobre los 19M de copias vendidas, superado solamente por Marvel’s Spider-Man con 20m. Todo eso, hablando en exclusivos de PlayStation.

Teniendo en cuenta el éxito del GoW anterior y todo lo que ha generado God of War: Ragnarok, se espera que sus ventas sigan creciendo considerablemente y, quizás, supere a su precuela.

Congratulations to @SonySantaMonica for making God of War Ragnarök the fastest-selling first party launch game in PlayStation history! 🪓 pic.twitter.com/NPgN6YHRnQ

— PlayStation (@PlayStation) November 23, 2022