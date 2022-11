Conoce los juegos más descargados en PlayStation durante el mes de octubre

Como cada mes, desde PlayStation hicieron un balance para conocer cuáles fueron los juegos más descargados por sus usuarios, y aquí te contamos los favoritos de octubre.

Según la información recopilada, el mundo gamer con las consolas de Sony disfrutó de grandes aventuras, acción, drama, suspenso y terror. Precisamente estas fueron las categorías preferidas.

Dentro de los títulos que ofrecen historias con este tipo de emociones y características, hay algunas sorpresas, pero también se repiten algunos que ya son clásicos en el listado y otros que fueron impulsados por su reciente lanzamiento.

Los videojuegos más descargados para PS5 fueron: Call of Duty: Modern Warfare II quien encabeza este listado, seguido por FIFA 23 y Resident Evil 3. Además, GTA V se mantiene entre el Top 5.

Si hablamos de los favoritos para PS4, la lista cambia un poco: Los primeros lugares se mantienen con Call of Duty: Modern Warfare II y FIFA 23, pero el podio lo completa Need For Speed Heat. Dentro del Top 10 aparecen oros títulos icónicos como Minecraft, Cuphead y Red Dead Redemption II.

Para la categoría de PS VR en PS4, Beat Saber, Superhot VR y Job Simulator lideran el listado. Además, destacan las descargas de Rick and Morty: Virtual Rick-ality, Batman: Arkham VR y Astro Bot: Rescue Mission.

Videojuegos free to play

Hay que tener en cuenta que los títulos anteriormente mencionados corresponden a los juegos más descargados mediante una compra directa en PlayStation durante el mes de octubre. Esto, independiente a que si en algún momento llegaron gratis por las campañas de la compañía.

En lo que respecta a videojuegos completamente gratuitos y de descarga libre, la lista claramente es diferente. Aquí encontramos a viejos conocidos y algún otro que se mete ente los preferidos con su paso al free to play.

Tenemos a Overwatch 2, el FPS táctico, encabezando el ránking, seguido de Los Sims 4. Detrás vienen los más icónicos de esta categoría, que siguen siendo adquiridos: Fortnite, Fall Guys, y Call of Duty: Warzone. Multiverse también logró posicionarse entre los favoritos durante el pasado mes.