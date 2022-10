Black Adam llega a Fortnite: conoce los primeros detalles de la nueva colaboración

Cada vez falta menos para el estreno de Black Adam y esta semana se dio a conocer una gran noticia que vincula a la producción con el mundo gamer, ya que el protagonista llegará a Fortnite.

El popular juego tendrá una nueva colaboración que llama la atención entre sus usuarios y es considerada por muchos como un gran acierto. Una vez más, el Battle Royale se une al cine para potenciar su experiencia.

Así como en otras ocasiones ya lo ha hecho con Naruto, Dragon Ball, Star Wars e incluso Marvel, esta vez es el turno de DC. Es importante destacar que no es la primera vez que la franquicia llega al videojuego, ya que antes lo había hecho con personajes como el Joker.

Para muchos es básicamente una acción promocional de la próxima película protagonizada por Dwayne Johnson, pero lo cierto es que ya hay varios que ansían tener a este personaje personificado por el actor.

A través de sus redes sociales, ‘La Roca’ compartió un video donde se pueden ver las primeras imágenes de la llegada de Black Adam a Fortnite.

Se trata de una skin del personaje interpretado por Johnson, al menos eso es lo que se ha anunciado oficialmente hasta el momento. De igual manera, anunció una fecha en la cual se entregarían mayores detalles.

Dwayne indicó que este miércoles 12 de octubre, en un directo de Twitch bajo el marco de la world premiere de la película, también se anunciará la llegada de la skin al juego (a la tienda).

Teniendo en cuenta que los viernes se renueva el catálogo de personajes jugables en Fortnite, es probable que Adam llegue este 14 de octubre o el próximo 21, en la semana de su estreno.

Un punto a destacar dentro de las imágenes es que se puede ver al antihéroe/villano con dos aspectos: uno con capucha y otro sin ella. Además, cuenta con su propia mochila, y también tiene un gesto con el que levita y lanza relámpagos.

⚡️THE #ManInBlack TAKES FORTNITE⚡️

Tune in TOMORROW to the #BlackAdam WORLD PREMIERE livestream on Twitch @ 6:30PM ET and catch the bad ass reveal of the #ManInBlack in @FortniteGame!

~ ba pic.twitter.com/upIQb4Q2XH

— Dwayne Johnson (@TheRock) October 11, 2022