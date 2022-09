iOS 16: instalación y detalles del nuevo sistema operativo

Tal como se había prometido, este lunes 12 de septiembre llegó el nuevo sistema operativo móvil de Apple. Son varias las novedades que tiene la actualización y los puntos a tener en cuenta.

Lo primero a considerar son los modelos compatibles con iOS 16, aquellos que podrán actualizarse y contar con las funciones más recientes. Estos aparatos son:

iPhone 14

iPhone 14 Plus

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max

iPhone 13

iPhone 13 mini

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone SE (segunda generación o posterior)

De esta manera, los iPhone que no podrán tener su actualización con el nuevo sistema operativo son: iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone SE (primera generación), iPhone 6S, iPhone 6S Plus.

Instalación

Para instalar el nuevo sistema operativo móvil de Apple debes:

Abrir el menú de ‘Ajustes’ de tu iPhone. Entrar al apartado ‘General’. Seleccionar Actualización de Software.

El dispositivo comenzará a buscar la nueva versión, cuando aparezca, debes seleccionar ‘Descargar’ e ‘Instalar’. Posteriormente, el iPhone solicitará el código de desbloqueo para terminar el proceso de instalación.

Principales novedades de la nueva versión

Luego de algunos meses de espera, este nuevo sistema operativo móvil iOS 16 de Apple llega con varios aspectos novedosos para los iPhone. Así como también se dejaron varias funciones fuera de la actualización.

Pero, dentro de lo más llamativo que incluye la nueva versión, hay que destacar que el mayor cambio se enfoca en la pantalla de bloqueo. En rigor, ahora está la posibilidad de personalizarla widgets de contenidos, topografía, reloj, entre otras cosas.

Bajo la misma línea, uno de los cambios más notorios es que las notificaciones que lleguen con la pantalla bloqueada se verán en la parte inferior del panel.

La actualización incluye novedades en la mensajería (iMessage), edición de fotos, escritura, teclado y otros aspectos de interfaz. Puedes revisar estas características, y más detalles, en el sitio web oficial de Apple.