“Hogwarts Legacy” presenta una edición para coleccionistas

Esta semana se dieron a conocer más novedades en torno al videojuego Hogwarts Legacy, destacando la presentación de una edición para coleccionistas.

WB Games y Avalanche Software siguen sorprendiendo con su ambicioso proyecto inspirado en el universo de Harry Potter. Esta vez, aprovecharon la celebración de la Gamescom2022 para mostrar nuevos detalles que entusiasman aún más a los fanáticos.

Entre los anuncios del juego se presentó un nuevo tráiler enfocado en la magia oscura. Bajo el título de ‘El oscuro legado de Sebastian Sawoll’, muestra más sobre algunos de sus personajes, lugares y criaturas.

La otra gran noticia llega de manera un tanto extraoficial y se trata de que el juego contará con un una edición de colección. Si bien es un aspecto ya se había prometido por parte de los desarrolladores, el anuncio se anticipó.

Finalmente, desde EB Games se adelantaron al estudio Avalanche Software y mostraron esta pieza antes de tiempo. Incluso, lo hicieron con un video unboxing mostrando el producto.

Tras lo sucedido, desde la compañía a cargo del título decidieron hacer oficial el anuncio y compartir más detalles, de primera fuente, sobre la versión especial.

Con las primeras imágenes, esta edición para coleccionistas logró encantar a los fanáticos de Harry Potter. Más allá del interés que despierta el juego como tal, con esta opción se agregan importantes productos y beneficios.

Los jugadores que adquieran esta versión recibierán una copia del videojuego Deluxe, y su alternativa, Digital Deluxe. También se incluye de regalo un steelbook con el escudo de Hogwarts.

Además, viene una caja de colección, un soporte en forma de libro (que complementa al steelbook) y una varita mágica a escala real que podrá levitar sobre la base

Relacionado al tráiler de la magia oscura, se incluirán objetos digitales para el juego. Estos llegarán en el Dark Arts Pack, que contiene un set cosméticos de Artes Oscuras, la montura de Thestral y Dark Arts Battle Arena.

Por último, se suman objetos como la túnica Kelpie, el sombrero de Artes Oscuras y acceso anticipado al juego (72 horas antes). Puedes revisar el video del unoboxing AQUÍ.

Hogwarts Legacy llegará el 10 de febrero del 2023 a PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, y PC. En cuanto al valor de esta edición coleccionable, su precio es de $299 USD.

Bring a darker flair to your journey through the wizarding world. Pre-order the #HogwartsLegacy Deluxe & Digital Deluxe Editions tomorrow at 8 AM PT. pic.twitter.com/tzDUBvFfcl

— Hogwarts Legacy (@HogwartsLegacy) August 24, 2022