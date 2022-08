Resumen Pokémon Presents: conoce algunas de las novedades más destacadas

Este miércoles 3 de agosto se celebró una nueva versión del Pokémon Presents y aquí te ofrecemos un resumen de los anuncios que se hicieron para los juegos de la franquicia.

Bajo la voz de Takato Utsunomiya, jefe de operaciones de la compañía, se presentaron nuevas noticias para Pokémon Escarlata y Pokémon Púrpura.

Además, se informó sobre actualizaciones sobre otros títulos de la franquicia como: GO, Unite y Café ReMix. También se mostró un adelanto de lo que será Masters EX.

Se trata de uno de los juegos próximo a su estreno, con fecha planificada para lanzamiento oficial el próximo 18 de noviembre de este 2022. Se trata de un RPG de mundo abierto donde el jugador podrá ser parte de una prestigiosa academia.

Respecto al escenario, se reveló que llegará bajo el nombre de Paldea, una región donde podremos encontrar gran variedad de pokemones.

La aventura estará protagonizada por los personajes legendarios Koraidon y Miraidon. Estos se podrán transformar en vehículos para explorar y recorrer el mapa.

También se presentaron nuevas criaturas como Cetitan y Fidough, además de la forma regional de Wooper. Para el videojuego estará disponible la opción de modificar la apariencia de los pokémon.

Welcome to the Paldea region, Trainers! 🤩

A sprawling land of vast open spaces— dotted with lakes, towering peaks, wastelands, and perilous mountain ranges.

See you there! 🧳

❤️💜 #PokemonScarletViolet pic.twitter.com/X9UCvTZVNm

— Pokémon (@Pokemon) August 3, 2022