Marvel y EA estarían trabajando en un nuevo juego e ilusionan a los fanáticos

Durante las últimas jornadas se ha revelado información sobre los trabajos de Marvel Entertainment y EA Games en torno a un futuro juego que ya estaría en desarrollo.

Según los reportes, el nombre clave del proyecto es “Project Rainier” y ya hay diferentes noticias viralizadas por internet. La mayoría proviene de filtraciones.

Entre los pocos detalles que se tienen es que el equipo está siendo liderado por Kevin Stephens, ex vicepresidente de Monolith Productions.

Otro aspecto a destacar en este sentido es que Electronic Arts sería la editora del videojuego, pero no se encargaría directamente del desarrollo.

Los diferentes insiders indicaron algunos puntos que ilusionan al público, tanto al mundo gamer como a los fanáticos del Universo Cinematográfico de Marvel.

Se especifica que será un videojuego de mundo abierto, lo que siempre es bien recibido, sobre todo si se tiene en cuenta que el mapa sería Wakanda y sus alrededores.

También sostienen que sería, en su modo principal, de un solo personaje jugable, donde el jugador podrá convertirse en el nuevo Black Panther.

Para este trabajo se prevé que la base de jugabilidad en el mundo abierto sea similar a Marvel’s Spider-Man y Miles Morales. Sin embargo, las diferencias pasarían por la interacción que permitiría desplegarse por Wakanda.

Además, se hace énfasis en que podrían apostar en una experiencia más personalizada e inmersiva para este título gamer de Black Panther. Esto, debido a la opción de manejar un personaje nuevo.

En vez de jugar con T’Challa, M’Baku, Shuri o cualquiera de los personajes ya conocidos del UCM, entraremos en esta aventura de una manera distinta, con una nueva perspectiva.

De igual manera, se explica que por el momento el juego está en una etapa muy temprana de su desarrollo, aunque la noticia de un nuevo proyecto de Marvel, y en colaboración con EA, genera mucha expectativa.

Grubb: a Black Panther game is in development

– titled Project Rainier

– developed by the new studio headlined by ex-Monolith VP Kevin Stephens & published by EA

– open-world single-player game where the player becomes the new BP

– early in developmenthttps://t.co/g7qvCDbcq9 pic.twitter.com/IpRPqQrnji

— Nibel (@Nibellion) July 25, 2022