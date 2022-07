Los fanáticos de Star Wars recibieron una mala noticia durante los últimos días luego de que informaran un nuevo retraso en el desarrollo del remake de KOTOR.

Según indican desde Bloomberg, las actividades en torno al juego se encuentran estancadas debido a problemas relacionados con el equipo de trabajo.

Esto ha llevado a anunciar que la nueva versión de Knights of the Old Republic sufrió un “retraso indefinido“. Todo lo relacionado al título está suspendido.

Aspyr Media, encargados del juego, comunicó que ya no hay fecha tentativa para su lanzamiento, ni si quiera para retomar los trabajos. Por su parte, desde LucasFilms|games congelaron el proyecto.

Las razones del retraso

Los reportes del medio que informó sobre la noticia señalan a que se realizaron varios despidos en puestos claves luego de que se presentara un avance ante las editoras del juego.

Según fuentes cercanas a Aspyr, el pasado 30 de junio se envió un demo ‘adelantado’ del remake, una sección jugable de lo que será el nuevo Knights of the Old Republic, a Lucasfilm y Sony.

Posteriormente, la empresa a cargo del desarrollo llevó a cabo las desvinculaciones. Entre los despedidos estaban el director de diseño (Brad Prince9 y el director de arte (Jason Minor).

Desde la compañía comunicaron que la demo no se correspondía con los resultados esperados luego de casi tres años de trabajos. Como consecuencia de esto, el juego fue puesto en pausa hasta nuevo aviso.

Por ahora solo queda esperar nuevas noticias sobre el remake de Star Wars KOTOR, con la esperanza de que sean positivas y no signifiquen un nuevo revés para el título.

Hay que recordar que a principios de años se estimaba su lanzamiento para el 2023, sin embargo, con lo ocurrido recientemente, se prevé que no llegue hasta mediados de 2025.