Reportaron nueva falla de Instagram y llovieron los memes

En la jornada de este jueves usuarios de Instagram reportaron una falla masiva en la popular red social de fotografía y videos.

La app, propiedad de Meta (antes Facebook Inc), registró una gran caída en horas de la tarde, hecho que no tardó en generar memes en otras plataformas como Twitter.

De hecho, Twitter sufrió una significativa falla a primeras horas de este jueves. Downdetector recibió hasta 27 informes sobre las fallas al iniciar sesión o al intentar cargar la página de Twitter.

Sin embargo en la tarde, la falla fue de Instagram. Esto causó todo tipo de reacciones. Entre los inconvenientes que reportaron los usuarios, destacó que no podían iniciar sesión. De hecho, muchos eliminaron y reinstalaron la aplicación, pero luego no podían loggearse. Además, así comprobaron que no era un problema de su dispositivo sino de la red social.

Los memes por la nueva falla de Instagram

Como ya es habitual, usuarios de la red social de la camarita se volcaron en Twitter con todo tipo de memes por la gran caída. Estos son algunos de los publicados este jueves:

Se ha caído instagram y he tenido que bajar a los infiernos, Twitter…#instagramdown pic.twitter.com/q3HaL0JZob — JotaEle (@Jota_3L3) July 14, 2022

Coming to twitter to confirm instagram is down #instagramdown pic.twitter.com/lE8GT26vlD — Moizkhan (@Moizkha24548976) July 14, 2022

Le he dado 74829 veces al icono de Instagram porque no se abría, incluso he reiniciado el móvil. He tenido que entrar a Twitter para confirmar que se ha caído. #instagramdown pic.twitter.com/LJNm9C3cJ0 — Isma 🦋 (@ismaescribano_) July 14, 2022

La gente entrando en Twitter para comprobar si Instagram se ha caído o sus móviles son una mierda:#instagramdown pic.twitter.com/iJdGjZOsWc — desirée 🫀 (@HearDesiRoar) July 14, 2022