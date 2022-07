Evita que la cámara de tu celular se active en llamadas de Zoom

La pandemia del covid-19 modificó nuestra manera de comunicarnos, instalando a la virtualidad en nuestra cotidianidad para tareas importantes como trabajar o recibir clases.

Plataformas como Zoom jugaron -y todavía lo hacen- un rol fundamental en este estilo de vida, sirviendo de canal para reuniones de trabajo, clases virtuales y hasta reuniones familiares.

Sin embargo, en ese sinfín de reuniones por Zoom pueden pasar incontables accidentes, como el encender la cámara de tu celular por error.

No obstante, existe una función que permite evitar que eso ocurra, especialmente si te encuentras en un lugar inadecuado o con un look que no quieres mostrar.

Para evitar que se encienda por error tu cámara de teléfono en una llamada de Zoom solo debes seguir unos sencillos pasos.

Consejos para evitar el encendido de la cámara en tus llamadas de Zoom

En primer lugar, debes saber que el siguiente paso a paso aplica únicamente para la versión de Zoom del sistema operativo Android. Si es tu caso, haz lo siguiente:

En primer lugar, ingresa a los Ajustes de tu celular Android.

Luego, dirígete a Aplicaciones.

Allí, busca a Zoom, previamente instalada en tu dispositivo.

Encontrarás una opción que dice Permisos.

A su vez, verás otra que dice Cámara.

Es allí donde debes configurar para que Zoom no pueda acceder a la cámara de tu teléfono celular.

Ten en cuenta que esa configuración no permitirá que actives la cámara en llamadas realizadas en la plataforma. Por lo tanto, eso no ocurrirá ni voluntaria ni involuntariamente. Si quieres revertir esto, debes repetir los pasos anteriores y otorgar los permisos correspondientes en la configuración.