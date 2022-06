Llamadas grupales de WhatsApp: ya se pueden silenciar participantes

WhatsApp ya suma casi tres mil millones de cuentas en todo el mundo, popularidad que se ha ganado con las distintas funciones que ofrece. Entre ellas, destacan las llamadas grupales.

En el 2020, cuando arribó la pandemia del Covid-19 que trajo los inevitables confinamientos, la virtualidad se instaló con mayor fuerza en nuestra cotidianidad. El teletrabajo, las clases virtuales y hasta las reuniones familiares a través de una pantalla conformaron lo que fue denominado como la nueva normalidad.

En ese abanico de actividades, las llamadas grupales de WhatsApp fueron y siguen siendo más que útiles. Por eso, desarrolladores de Meta, la dueña de WhatsApp, optimizan constantemente esta función.

Una de las nuevas herramientas de las llamadas grupales de WhatsApp permite silenciar a uno o varios participantes. Esto sirve especialmente para aquellas conferencias donde uno debe exponer algo importante, como en las clases o reuniones de trabajo.

El director de WhatsApp, Will Cathcart, explicó en sus redes sociales que esta función de silenciar aplicar para llamadas grupales pero de voz.

También, el directivo sumó que ahora se pueden enviar mensajes a personas del grupo mientras la llamada de voz está en curso. Además, introdujeron un nuevo formato que avisará a los contactos cuando otro usuario se una.

Estas novedades también fueron precisadas por la cuenta de Twitter de WhatsApp:

☎️ We’ve added a few updates to a WhatsApp favorite! When it comes to group calls, now you can:

🔇 Mute others

✉️ Message specific people

🙋 See a banner when someone joins offscreen

— WhatsApp (@WhatsApp) June 16, 2022