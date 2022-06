Assassin’s Creed Celebration: los anuncios para el futuro de la franquicia

Este martes 14 de junio se realizó el evento virtual ‘Assassin’s Creed Celebration’, donde se entregaron anuncios sobre el futuro de la popular franquicia.

El evento llegó bajo el marco del 15° aniversario de la serie de videojuegos desarrollada por Ubisoft. En este sentido, se hizo un repaso a la historia del título y lo próximo que vendrá.

Actualmente, la saga se mantiene con su último lanzamiento, Valhalla, y es precisamente este título el que recibirá muchas actualizaciones gratuitas y material adicional.

Por otra parte, se confirmó que ‘AC‘ Origins recibió una mejora que le permitirá correr a 60 fps en PlayStation 5 y Xbox Series, recordando que se podrá jugar gratis en todas las plataformas entre el 16 y 20 de junio.

Las noticias concisas

Las principales novedades, concretas, apuntaron a la historia vikinga. Más allá de las actualizaciones, durante los próximos meses llegará un juego gratuito bajo el nombre de The Forgotten Saga.

Según revelaron en el evento, será en un formato de roguelite gratuito que seguirá las aventuras de Eivor al adentrarse en el Niflheim, el reino de los muertos.

En este escenario, los jugadores podrán enfrentarse a diferentes monstruos de la mitología nórdica con altas habilidades del personaje.

Discovery Tour: Viking Age

Otro de los anuncios importantes del ‘AC Celebration’ fue el paso del modo Discovery Tour: Viking Age a un juego independiente.

Se trata de una modalidad dentro del videojuego que tiene fines educativos. El foco es explorar la vida de los vikingos y conocer más del contexto histórico en el que se desarrolla el título.

Alice Terrett, desarrolladora de Ubisoft, indicó que está inspirado en los estudiantes y profesores, “ideal para descubrir y aprender con contenidos sin violencia“.

Un evento para anunciar otro evento

Entre los anuncios que más se esperaban de la ‘Assassin’s Creed Celebration’ estaba un nuevo juego, o al menos dejar en claro cómo continuará la saga.

Varios rumores indicaban que era muy probable la presentación de otro título, algo totalmente independiente, no una especie de DLC como The Forgotten Saga. Sin embargo, eso no pasó.

En el evento especial de Ubisoft se anunció que harán otro evento para dar un anuncio. Habrá que esperar para conocer qué nos prepara la historia del credo de asesinos.

Más en detalle, un nuevo título será comunicado en septiembre de este año. Por el momento no se conocen mayores detalles sobre el nuevo capítulo.

Puedes enterarte de más detalles de la Celebration, conocer más información o revisar la transmisión completa del evento streaming AQUÍ.