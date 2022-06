Assassin’s Creed celebrará 15 años con un evento especial

Ubisoft prepara un evento especial para la celebración de los 15 años de Assassin’s Creed, uno de los títulos más importantes de la compañía.

La emblemática franquicia ha logrado ganar miles de fanáticos a lo largo de su historia y hacerse un nombre de respeto en el mundo gamer.

A raíz de esto es que la desarrolladora a cargo del título decidió dedicarle un especio único para su aniversario y este lunes anunciaron la Assassin’s Creed Celebration.

Se trata de una transmisión online que celebra el lanzamiento del primer juego. Con esto se espera darle una mirada a lo que ha sido, lo que es y lo que viene para la saga.

Join us tomorrow as we celebrate Assassin's Creed!

📌 Tune-in on the Ubisoft YouTube/Twitch channel.

📅 Tuesday 14 June – 9AM PT | 6PM CET pic.twitter.com/PTx8FBVuwM

— Assassin's Creed (@assassinscreed) June 13, 2022