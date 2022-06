Durante la tarde de este miércoles 8 de junio fue el esperado lanzamiento del tráiler oficial de Call of Duty: Modern Warfare 2, la próxima entrega de la saga.

Infinity Ward y Activision están completamente enfocados en el título y reconocen que es “la nueva era” de esta franquicia de shooter. Así es como todos los esfuerzos están puestos en esta nueva versión del juego original lanzado en 2009.

Tras el anuncio de lanzamiento que sorprendió a los fanáticos, las expectativas en torno al juego solo han ido aumentando a medida que se revelaba más información.

Así es como el primer adelanto deja claro que los desarrolladores quieren dar un golpe en la industria gamer. En las imágenes se logra apreciar cómo el juego estará lleno de acción y guerras de primer nivel.

Más allá de las filtraciones que se conocieron durante la semana, la información que se entregaba respecto al título es que veríamos de regreso a clásicos personajes. Además de nuevos rostros en misiones totalmente innovadoras.

Podremos disfrutar nuevamente junto a la Fuerza Operativa 141. El Capitán Price, Ghost, Soap y Kyle Garrick, más conocido como ‘Gaz’, saltarán al campo de batalla en todo tipo de escenarios.

La principal novedad es México entre las ubicaciones, donde los protagonistas colaborarán con las Fuerzas Especiales del país. En su representación conoceremos al coronel Alejandro Vargas.

Según la información que se ha podido recopilar, todo apunta a que la lucha pasará en gran parte contra un peligro cartel mexicano, que también cuenta con poderosos aliados.

Ese es el escenario que nos prepara el próximo juego de Infinity Ward y Activision, tal como lo vimos en el tráiler de Call of Duty: Modern Warfare 2.

La fecha de lanzamiento está agendada para el próximo 28 de octubre de 2022 y estará disponible para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S y PC a través de Steam. Puedes revisar más detalles AQUÍ.

It’s that time of year. And this is only the beginning. We have SO much more ahead.

Turn the notis on, update your email settings, and keep an eye on the blog to make sure you’re getting all the latest #ModernWarfareII intel pic.twitter.com/78DVdkeeoV

— Call of Duty (@CallofDuty) June 8, 2022