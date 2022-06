Nueva función de WhatsApp permitirá editar mensajes enviados

WhatsApp enfrenta siempre el desafío de conformar la app de mensajería instantánea más popular del mundo. De hecho, existen al menos dos mil millones de cuentas activas alrededor del globo.

Ante tal auge, desarrolladores de WhatsApp trabajan constantemente en la optimización de las funciones ya existentes. También, realizan el lanzamiento de nuevas herramientas de forma frecuente.

Esto tiene el objetivo de fidelizar todavía más a los usuarios de la interfaz. También, está siempre en la constante búsqueda de nuevos internautas.

Una de las funciones más pedidas de WhatsApp es aquella que permite editar los mensajes ya enviados en los distintos chats.

Cuándo se podrán editar los mensajes enviados a través de WhatsApp

Fue en WABetaInfo, la web especializada en adelantar funciones futuras de WhatsApp, donde precisaron que pronto se podrá editar los mensajes ya enviados.

Según precisaron en el mencionado sitio, no solo podrán editarse los mensajes sino que no incluirá un historia de edición como ocurre en otras plataformas como Facebook e Instagram. Cabe destacar que estas últimas dos herramientas son de Meta, la misma propietaria de WhatsApp (angtes Facebook Inc).

Al cierre de esta publicación, no había trascendido la posible fecha de lanzamiento de la función que permitirá editar mensajes enviados a través de WhatsApp. Sin embargo, estiman probarla en la versión beta este mismo año.

Esto permitirá evitar la corrección escrita de mensajes con errores. Estos suelen ser enviados en medio de la rapidez de escritura y envío por parte de los usuarios. En esa línea, lo más común a la fecha es volver a escribir el mensaje con el símbolo de un asterisco para indicar la corrección (*). Sin embargo, esto estaría por cambiar.