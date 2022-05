Durante las últimas horas EA Sports actualizó el popular videojuego FIFA 22 para implementar la esperada modalidad Cross-Play en su versión de prueba.

Hace algún tiempo te contamos sobre esta opción en la que estaban trabajando los desarrolladores de este simulador de fútbol. En aquella ocasión se apuntaba a la próxima entrega, pero definitivamente se comenzó antes de lo esperado.

La jornada del pasado martes los usuarios reportaron una nueva actualización del juego donde en esta ocasión se presentó un anhelado anuncio.

“Tenemos muchas ganas de que nuestros jugadores puedan conectarse a través de varias plataformas, por lo que estamos probando la funcionalidad del Cross-Play“, fue parte del mensaje que entregaron desde EA.

Siendo una etapa de prueba y recién comenzando, esta opción está disponible solamente para PlayStation 5, Xbox Series X/S y Google Stadia.

Además, solo se aplicará para la modalidad de temporadas online y amistosos, dejando fuera los populares partidos del modo Ultimate Team (FUT).

Puede que para algunos usuarios de estas plataformas específicas no se haya activado la opción de multiplataforma de manera automática, pero aquí te contamos cómo hacerlo.

También hay una opción más simple y rápida. También desde el menú principal, apretar el botón de las notificaciones que aparece en la parte inferior derecha de la pantalla (R2 en caso de PS5). Allí surge la opción de activar o desactivar el juego cruzado con un botón (cuadrado en PS5).

De esta manera ya podrás acceder a la prueba de la tan esperada modalidad Cross-Play del FIFA 22.

And it’s live!

Cross-play test functionality is now available in #FIFA22 Online Seasons and Online Friendlies. https://t.co/DchcuUwOR7

— FIFA Direct Communication (@EAFIFADirect) May 3, 2022