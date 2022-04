Durante la tarde de este jueves, usuarios de redes sociales reportaron una caída masiva de WhatsApp. En estos momentos, el servicio ya se encuentra restablecido.

Tras un hora y media caída aproximadamente y por medio de su cuenta de Twitter, la app de mensajería anunció que había el sistema había vuelto a la normalidad por medio del siguiente mensaje: “Estamos de vuelta. ¡Feliz chat!”.

Esta caída no solo perjudicó a usuarios chilenos, sino que sería fue una falla de sistema a nivel mundial.

Previo a restablecer el servicio, desde la app, manifestaron que estar “conscientes y trabajando para que las cosas vuelvan a funcionar sin problemas”, mientras que solicitaron a sus usuarios “paciencia” mientras retorna el servicio.

You may be experiencing some issues using WhatsApp at the moment. We’re aware and working to get things running smoothly again. We’ll keep you updated and in the meantime, thanks for your patience.

— WhatsApp (@WhatsApp) April 28, 2022