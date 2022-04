Durante la tarde de este martes 19 de abril se dio a conocer que Amy Hennig, creadora de Uncharted, trabajará en la creación de un nuevo videojuego de Star Wars.

Se trata de la ex directora creativa de Naughty Dog, empresa que desarrolló el popular título inspirado en Nathan Drake. Es por eso que se dio un gran vuelo entre los fanáticos.

Los gamer, seguidores de la franquicia creada por George Lucas, podrán disfrutar un nuevo título que promete ser “de acción y aventuras ricamente cinematográfico“.

Skydance New Media es la empresa desarrolladora detrás de Hennig que tomará las riendas del proyecto. Es importante señalar que Amy ya trabajó en un juego de Star Wars, pero fue cancelado.

Pero esta vez, desde Lucasfilm Games quieren seguir adelante con un título que entusiasma a los fans y confían en las capacidades de la empresa colaboradora y su creadora.

Ambas compañía compartieron la noticia en sus respectivas redes sociales, pero Amy Hennig también hizo lo propio, demostrando su felicidad de volver con un juego de una galaxia muy, muy lejana.

“A menudo he descrito cómo ver Star Wars en 1977 esencialmente reconectó mi cerebro de 12 años. Moldeando mi vida creativa y mi futuro de manera indeleble. Estoy encantada de volver a trabajar con Lucasfilm Games para contar historias interactivas en esta galaxia que amo“, escribió en un comunicado.

Por su parte, el vicepresidente del área gamer de Lucasfilm, Douglas Reilly, también expresó su visión. “No podría estar más emocionado de volver a trabajar con Amy. Ella y el equipo de Skydance New Media tienen el talento y la ambición para crear una aventura única de la gran saga galáctica”.

“Su visión de crear entretenimiento interactivo cinemático atractivo hace que esta colaboración sea muy emocionante. Estamos trabajando arduamente con su equipo de desarrolladores experimentados y talentosos. Esperamos compartir más con los fans de Star Wars cuando sea el momento adecuado“, agregó.

De esta manera se estableció una alianza clave, marcando el reencuentro de la creadora de Uncharted y Lucasfilm Games para un nuevo videojuego Star Wars.

Por el momento, no existen detalles sobre la trama, el contexto histórico dentro de la saga ni mucho menos fecha de estreno. Solamente queda esperar para conocer nuevas actualizaciones.

We are proud to announce that @LucasfilmGames is teaming up with Skydance New Media to create a richly cinematic action-adventure with an original story set in the legendary Star Wars galaxy. Read more here: https://t.co/JAUwSgAeoz pic.twitter.com/4tr4yUZNS3

— Star Wars (@starwars) April 19, 2022