Durante las últimas horas Activision informó sobre la colaboración de Snoop Dogg con Call of Duty Warzone, llegando al juego con una skin propia.

Hace un tiempo te contamos sobre la posibilidad de que el cantante aterrizara en la zona de guerra del popular juego multiplataforma. En ese momento solo se trataba de un rumor, pero hoy podemos hablar de algo oficial.

Pero la aparición del rapero de 50 años no será solo en Warzone, ya que también será un personaje jugable en CoD Vanguard y Mobile.

La alianza llega bajo el contexto de las nuevas temporadas en cada una de las versiones del juego se shooter. La campaña publicitaria comenzará a partir del 1 de abril.

Junto a la llegada de ‘The Doggfather’, también se anunciaron actualizaciones que cuentan con una versión modificada de Rebirth Island (localidad de Warzone). También llegarán nuevos mapas y modos de juego.

La skin de ‘Doggy Dogg’ estará disponible a partir de abril. En primera instancia será mediante el sistema Lucky Draw. Los jugadores que consigan el bundle especial también recibirán un nuevo SMG legendario, el cual tiene tonalidades doradas e incrustaciones de diamantes.

Para la compra del bundle especial, el cual incluye en total 10 ítems temáticos, los usuarios deberán esperar hasta el martes 19 de abril.

Fue el propio rapero quien se refirió a esta colaboración, haciendo referencia a su antigua participación con CoD en un DLC correspondiente a Ghosts del año 2014. “El D O doble G vuelve a Call of Duty y ahora está en el maldito juego“.

“Emocionado de poder trabajar con el equipo de Call of Duty para poder llevar algunas funciones para su disfrute. Es increíble… todos podrán jugar como yo y recibir estos fantásticos objetos que tienen grabado Snoop”.

Este nuevo operador tendrá su propio registro de experiencia con 20 niveles, los cuales brindarán recompensas especiales como trajes alternativos y otros cosméticos.

Como era de esperarse, la compra del personaje en un título no da derecho a utilizarlo en otras versiones. Es decir, si adquieres a Snoop Dogg en Warzone, no lo tendrás en Mobile, a menos que también lo compres.

The Doggfather is returning to Call of Duty 😤#SnoopDogg | https://t.co/b75uJIREwh pic.twitter.com/dOXenDeMae

— Call of Duty (@CallofDuty) March 21, 2022