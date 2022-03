Festigame celebra 10 años en agosto próximo

El festival de videojuegos, entretención y música más importante de Chile, Festigame, cumplirá en agosto próximo 10 años de vida. Más de 300.000 asistentes lo han visitado presencialmente en sus ediciones y por ello, es importante conmemorar y, recordar sus grandes hitos.

Festigame comenzó originalmente en Estación Mapocho y el éxito – desde su primera edición en agosto de 2012 – fue inmediato. El público chileno rápidamente mostró cuán gamer y fanático es y, debido a que los tickets y capacidad del recinto se agotaban en horas, se determinó cambiar la locación, mudándose durante los últimos años a Espacio Riesco.

En esa primera edición de 2012, más de 25 mil asistentes repletaron cada zona del evento y esperaron con ansias la visita internacional de ese año: Charles Martinet (voz de Mario Bros).

En los años siguientes y – con el cambio de locación a Espacio Riesco – grandes invitados sorprendieron a los fanáticos de los videojuegos: Sebastian Llapur (Gears of War); Steven Ogg (Trevor Philips en GTA V); Lindsay Elyse y Jessica Nigri (reconocidas cosplayers); Troy Baker (voz de The Joker en Batman, Arkham Origins), Sam Drake (voz en inglés de Uncharted); Yoshinori Ono de Capcom (productor ejecutivo de Street Fighter V) , Daniel Pesina (Johnny Cage de Mortal Kombat); Ed Boon (Co – Creador de Mortal Kombat); Stefanie Joosten (Quiet en Metal Gear Solid V, The Phantom Pain) y una lista interminable de invitados internacionales y nacionales han sorprendido a todos los asistentes en estos 10 años.

Quienes han visitado Festigame han disfrutado de diversas áreas para todo tipo de jugadores (desde los más expertos, hasta aquellos que no están tan familiarizados con los videojuegos). Todas las marcas del área y desarrolladores se han dado cita y también se han dado espacios para el recuerdo con zonas de arcade, shooters, racing, realidad virtual, entre otras. Además, Festigame ha realizado importantes alianzas para promover la integración, por lo que ha contado con stands de Teletón y coordinación y visitas de fundaciones como Make a Wish.

El festival se realizó – presencialmente – de forma ininterrumpida hasta el 2019. Lamentablemente y debido a la pandemia, se determinó realizarlo digitalmente a través de sus canales de Twitch, Booyah y por Los 40, radio oficial de Festigame. De esta forma, el evento se reinventó en medio de la crisis sanitaria llevando en el 2020 y 2021 lo mejor del mundo gamer a sus seguidores que no se perdieron todas sus transmisiones.