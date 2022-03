Caída mundial de Spotify generó una lluvia de memes en redes sociales

En la jornada de este martes, 8 de marzo, la plataforma de audio vía streaming, Spotify, sufrió una caída en varios países, hecho que generó una catarata de memes en redes sociales.

La caída de Spotify fue confirmada por el sitio especializado DownDetector. El portal web informó que la principal falla que afectó a los usuarios era que no podían ingresar a la plataforma.

Por su parte, la cuenta @SpotifyStatus en Twitter, indicó que la plataforma “no funcionaba bien” y que se encontraban “revisando qué ocurría”.

Something’s not quite right, and we’re looking into it. Thanks for your reports!

— Spotify Status (@SpotifyStatus) March 8, 2022