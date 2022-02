En una nueva edición de Ciudadana Pop, Isidora Urzúa trajo un especial dedicado a las series inspiradas en videojuegos.

“Se han hecho películas y series de videojuegos desde hace tiempo. Mi favorita son las Resident Evil 1,2,3,4 y 5. La verdad es que cuando uno es fanático del videojuego, va a ver la película igual aunque sea mala. Yo la verdad es que si siguen haciendo películas de Resident Evil, los voy a seguir viendo, porque me encanta ese juego de zombies”, comenzó diciendo la periodista y tarotista.

Respecto al tema “series”, la Ciudadana Pop dijo que “todas estas series que les voy a contar, están en Netflix”.

Las recomendaciones de series inspiradas en videojuegos de Ciudadana Pop

La primera serie mencionada por Isidora Urzúa fue Arcane, basada en League Of Legends (LoL). “Cuenta un poco una historia fantasiosa. Las series se mueven en esos universos sin necesariamente tratarse de lo mismo de los juegos”, señaló.

“Son juegos que se juegan en equipo. Son dos equipos, cada uno tiene una base que tiene que defender, y el otro equipo lo tiene que conquistar a través de los superpoderes de sus héroes. LoL es el más popular en Chile, y su serie, Arcane, es la más exitosa de las tres que les voy a presentar. Tiene muy buenas reseñas en Rotten Tomatoes, donde tiene 9.1″, comentó la Ciudadana Pop, quien aseguró que le encantan los juegos de este estilo y que incluso lleva varios años jugando Dota 2.

La segunda recomendación de Isidora Urzúa fue “El show de Cuphead”, inspirada en Cuphead, un videojuego que se relata la historia de dos hermanos – Cuphead y Mugman – que son dos tazas que viven en un mundo circense.

“El juego se trata de ir etapa por etapa superando al malo para recuperar su alma, porque tienes que pasarle el alma al diablo. Estéticamente es súper vintage, pero en su temática, es satánico”, explicó la periodista sobre la adaptación realizada por Netflix, la que no fue muy de su agrado.

“Es una serie que hoy día está cuarta o quinta en el ránking de los más vistos de Netflix. Le está yendo súper bien, pero a mí no me gustó mucho. Es entretenida la estética y ver cómo van resolviendo las historias, pero tiene esta onda más Looney Tunes que quizás no es para mi edad y por otro lado pienso que quizás a mis niños les guste, pero ¿cómo les explico el tema de las almas y el diablo?”, comentó la periodista especializada en cultura pop.