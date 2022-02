Un logro, un árbol: Conseguir este trofeo en Horizon Forbidden West ayudará a plantar un árbol en la vida real

Horizon Forbidden West será lanzado este viernes 18 de febrero para PlayStation y llegará con una campaña ecológica en la que si consigues un trofeo, se podrá plantar un árbol en la vida real.

La franquicia estrenará su nuevo título luego de casi cinco años tras el estreno de Zero Dawn. Los usuarios de PS4 y PS5 podrán disfrutar de una nueva historia en el mundo abierto desarrollado por Guerrilla Games.

El título despierta el interés en el mundo gamer por la experiencia que promete y al tratarse de una secuela de un aclamado juego. Pero esta vez, está impulsando una iniciativa bastante significativa.

Se trata de una colaboración entre PlayStation Sony y la fundación Arbor Day, que fomenta la reforestación de los bosques estadounidenses y del mundo entero. La organización fue fundada hace 50 años y ha plantado y distribuido casi 500 millones de árboles en más de 50 países.

Con esta lianza junto al gigante tecnológico japonés, quisieron mezclar el mundo virtual con la realidad. Los videojuegos ganan cada vez más espacio y vieron la oportunidad de involucrarse para llegar a más público.

La ida pone a los jugadores en el centro de todo, ya que al conseguir el trofeo ‘Reached the Daunt‘ en Horizon Forbidden West, la fundación y Sony se comprometen a plantar un árbol en la vida real.

El logro es bastante asequible, ya que se desbloquea al salir de la primera zona del juego, es decir, luego completar el tutorial. En este sentido, prácticamente una compra del juego sería equivalente a una plantación.

Pero esta oportunidad para colaborar no será para siempre, ya que la campaña durará solamente hasta el 26 de marzo. Quienes obtengan el trofeo después de esa fecha, no tendrán incidencia en la reforestación.

🌳 Play #HorizonForbiddenWest and for each “Reached the Daunt” trophy unlocked before March 25, we, in partnership with the @ArborDay Foundation, will plant a tree in one of 3 different reforestation projects across the US: https://t.co/qE4SkT2L4M pic.twitter.com/jfgCA8zjkn

— PlayStation (@PlayStation) February 15, 2022