Fortnite se une con la NBA en celebración del 75 aniversario y fin de semana del All-Star

Fortnite, un gigante del mundo gamer y de los títulos modernos más aclamados, anunció de manera oficial su próxima colaboración, que esta vez será con la la National Basketball Association (NBA).

En esta temporada 2021-22 se celebran 75 años desde la creación de la competencia estadounidense y el torneo de básquetbol más importante a nivel mundial. Además, este fin de semana arranca una nueva versión del All-Star.

Bajo este contexto de festejos, este miércoles 16 de febrero el videojuego comenzó un evento para unirse a la fiesta del baloncesto. El Battle Royale se llena con nuevos looks y detalles en relación a la liga.

Dentro de la nueva actualización se puede encontrar contenido variado. Llegaron nuevos skins y una nueva central para el Modo Creativo donde se podrán completar desafíos y misiones para conseguir recompensas gratuitas.

Leer también Silk Sonic al mundo gamer: Bruno Mars y Anderson Paak llegan a Fortnite Leer también Rumores indican que Snoop Dogg podría llegar a “Call of Duty”

La central inspirada en la NBA 75 y el All-Star cuenta con canchas de básquetbol interiores y exteriores, así como una gran pista exterior. También hay una pantalla para escoger al mejor gesto en el “Vote to Emote“, con celebraciones de jugadores de la National Basketball Association.

Algunas de las actividades disponibles son encestar, con diferentes exigencias y premios como 18 mil PE, grafitis y un regalo sorpresa en la mayor categoría.

En relación a los skins, se podrá personalizar al personaje con diferentes elementos de los diferentes equipos de la competencia. La tienda contará con objetos alusivos al deporte en el set especial.

De esta manera, Fortnite vuelve a sorprender con grandes colaboraciones y esta vez se suma al evento NBA All-Star y el 75 aniversario de la liga más importante de básquetbol. El evento estará disponible hasta el 23 de febrero.

Just in time for the NBA All-Star 2022, the @NBA has joined Fortnite again 🏀

Explore the NBA 75 All-Star Hub where you can vote for an NBA celebration to become a future Emote. Also, check out the Shop for new and returning Items!#NBAAllStar #NBA75https://t.co/BlK7CrTx7C pic.twitter.com/AVXJWKtEhQ

— Fortnite (@FortniteGame) February 16, 2022