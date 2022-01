Continúa la alianza: EA y Star Wars sorprendieron con el anuncio de tres nuevos videojuegos

Durante la mañana de este martes 25 de enero EA y Star Wars sorprendieron a sus seguidores al anunciar tres nuevos videojuegos. Con esta noticia también confirmaron la continuidad de la alianza entre ambas marcas.

En los últimos meses la franquicia de Lucasfilm ha tenido bastante movimiento en el mundo gamer. Con algunas fechas ya agendadas para diferentes lanzamientos y el anuncio de otros proyectos a futuro, mantienen la expectativa de los fanáticos.

Además, el anuncio de Eclipse llegó para remecer el mercado. En este título que está planificado a un mediano y largo plazo está desarrollado por Quantic Dream, lo que llamó la atención del público.

La llegada de este título marca una nueva alianza, lo que no es muy noticioso, pero también significó mayor cantidad de rumores en torno a la complicada relación entre el Star Wars y Electronic Arts.

Sin embargo, con el pasar de los meses las negociaciones llegaron a buen puerto y en definitiva sí veremos nuevamente juegos de la compañía. De esta manera la desarrolladora estadounidense seguirá contando con la licencia de la franquicia.

Desde Respawn Entertainment serán los principales encargados de poner en marcha los proyectos recientemente anunciados. La compañía adquirida por EA en 2017 tendrá un rol clave, esta vez a cargo de los nuevos videojuego de Star Wars.

Si bien es una gran responsabilidad, no es una tarea desconocida por la firma, ya que previamente ya sacaron adelante algunos títulos con bastante éxito. Jedi Fallen Order es uno de los productos más destacados recientemente y que salió desde este estudio.

Será el mismo fundador del estudio, Vince Zampella, quien encabezará y monitoreará cada uno de los trabajos en torno al nuevo material. Además, se reconoce como un seguidor de la franquicia, lo que genera mayor incentivo.

“Somos grandes fanáticos de Star Wars aquí en Respawn y estamos encantados de trabajar con Lucasfilm Games en nuevos títulos que hemos querido hacer durante años. Si quieres hacer grandes juegos de Star Wars, deberías unirte a nosotros en nuestro viaje”, señaló.

We’re excited to announce THREE new Star Wars games officially in the works from @Respawn. Read more and pass on what you’ve learned: https://t.co/pKZFHqDA1W pic.twitter.com/n1byCzaDtL

— EA Star Wars (@EAStarWars) January 25, 2022