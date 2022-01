“Paciencia debes tener, mi joven padawan”: Revelan las fechas estimadas para los próximos juegos de Star Wars

Durante las últimas horas se dieron a conocer nuevos informes sobre las fechas de lanzamiento estimadas para los próximos juegos de Star Wars. Son tres los títulos más ‘cercanos’ a ser lanzados.

La popular franquicia de Lucasfilm sigue creciendo de la mano de Disney con nuevas series y películas que expanden su universo. Recientemente se estrenó The Book of Boba Fett en la plataforma de streaming y se esperan más estrenos en el mediano plazo.

Si bien las producciones fílmicas son la base y el principal producto de la marca, el mundo de los videojuegos tiene gran importancia entre sus fanáticos.

A lo largo de los años han sido varios los títulos y los desarrolladores saben aprovechar el desarrollo de la tecnología para crear proyectos cada vez mejores. Cada juego cuenta con sus propia historia, ya sea reviviendo lo que vemos en pantalla, complementando o con una trama totalmente aparte.

En estos últimos años Star Wars: Jedi Fallen Order fue uno de los más aclamados y su secuela era cuestión de tiempo. Por otra parte, el remake de KOTOR también entusiasmó a los seguidores que podrán volver a disfrutar con este clásico. Obviamente, Lego no puede quedar fuera de los nuevos productos y llegará con The Skywalker Saga.

Cabe mencionar que existen otros dos puntos a tener en consideración. Por una parte, el conflicto con EA y DICE para desarrollar Battlefront III no es una muy buena noticia. En tanto, donde si hay emoción es con la futura llegada de Eclipse, aunque para eso habrá que esperar un poco más.

Lo cierto es que una reciente filtración dio a conocer las próximas fechas estimadas para el lanzamiento de los próximos juegos de Star Wars. Revisa el detalle a continuación:

Las fechas para los tres videojuegos

LEGO Star Wars: The Skywalker Saga

Esta colección inspirada en la saga principal de la franquicia es una de las más esperadas. Los títulos de Lego siempre tienen buenos resultados y buena llegada entre los fanáticos, aunque para muchos falta una edición de la saga con animaciones más realistas.

El videojuego estaba planeado para el 2021, sin embargo se retrasó por diversas razones y se espera que llegue al mercado entre abril o mayo del presente año. Se trata del más cercano en el tiempo.

KOTOR Remake

Durante el segundo semestre del año pasado se dieron varios anuncios en torno a Knights of the Old Republic y sus remake y ediciones nuevas de relanzamiento.

La historia de Kotor será lanzamiento exclusivo para PlayStation 5 y llegaría en 2023. Tras el estreno especial en PS5, será liberado luego de unos meses para diferentes consolas.

Star Wars: Jedi Fallen Order II

Este título ha tenido una larga historia de rumores y especulaciones. La primera entrega fue lanzada en 2019 y no pasó mucho tiempo para que se comenzara a hablar de una secuela.

Aunque su eventual desarrollo se veía complicado por la pandemia, el proyecto fue confirmado y se espera que Respawn anuncie y muestre las primeras imágenes de la segunda parte. Según la filtración, JFO sería lanzado a finales de este 2022.