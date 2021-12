Tik Tok está trabajando en el desarrollo de una herramienta para sumarse al mundo del streaming en PC

La red social tendencia del momento, Tik Tok, está planificando un nuevo paso para su posicionamiento, esta vez apuntando al streaming en PC.

La App propiedad de la empresa china ByteDance quiere sumarse a las transmisiones en vivo, pero con una mirada especializada. Se trata de un negocio que ha ido creciendo en el último tiempo.

Bajo el nombre de Tik Tok Live Studio, esperan llegar al más alto nivel, incluso siendo competencia con Twitch, el gigante del rubro. Esta herramienta le permite a los creadores de contenido transmitir de manera similar a las otras plataformas.

Se trata de un software que se instala directamente en el computador y está disponible en algunos lugares como modo de prueba y solo para los usuarios con mayor influencia. Esta ‘marcha blanca’ servirá para poder trabajar en mejoras y el funcionamiento previo a la masificación.

Con esta nueva función se podrá stremear videojuegos, obtener imágenes directamente de una aplicación y compartir pantalla de manera completa. También se contempla la opción de capturar la imagen de un smartphone en caso de videojuegos móviles.

En el sentido técnico, se podrá utilizar una cámara externa o simplemente la que está integrada en el PC. Una de las características particulares es que la transmisión en vivo podrá ser en formato horizontal o vertical.

Cabe mencionar que al ser un proyecto en proceso de iniciación, aún hay varios puntos en los que trabajar. Si bien apunta a posicionarse entre los grandes, viendo un gran negocio en este mercado, deberemos esperar para que la aplicación esté en plenitud.

Ahora, más allá de una red social de celulares, Tik Tok apuesta por el streaming para PC y esperan, en algún momento, estar a la altura de otros grandes.

It's super basic in its current state.

Has both Landscape and Portrait Scenes.

Sources include Game Capture, Mobile Capture, Video Capture, Program Capture, and some text/images. No browser sources, or alerts.

Emojis are limited to the stock ones. pic.twitter.com/oOHwUbSdUF

— Zach Bussey (@zachbussey) December 15, 2021