Star Wars: Kotor llegará a Nintendo Switch este año

Durante el pasado jueves se dio la noticia de que llegará Nintendo Switch “Star Wars: Kotor”, aunque no se trata de la nueva versión que se está preparando.

Hace algunos días se supo sobre el remake que tendrá “Star Wars: Knights of the Old Republic“, pero que solamente había sido confirmado para PlayStation 5 y PC.

Si bien se espera que posteriormente sea lanzado en otras consolas, no es factible que llegue a Nintendo Switch, ya que desde la compañía japonesa anunciaron que, de igual manera, tendrán un juego inspirado en una ‘galaxia muy, muy lejana’.

En la transmisión del Nintendo Direct, se comunicó que el videojuego llegará a su consola, aunque será su versión original: Siempre es bueno revivir o jugar por primera vez un clásico y este año se dará la oportunidad en una nueva plataforma.

“Knights of the Old Republic” llegará a la eShop el próximo 11 de noviembre y tendrá un costo de $14.99 USD. En tanto, para quienes adquieran la preventa, ya disponible, obtendrán una recompensa de 75 puntos oro de Nintendo.

A diferencia de su versión de estreno, esta vez el idioma no será un problema, ya que contará con soporte en español y subtítulos.

Una recomendación a tener en cuenta es el espacio de la consola, ya que al momento de instalar el juego deberás contar con 15.6 GB libres como mínimo.

“Star Wars: Kotor”, un videojuego con historia

El clásico de BioWare está ambientado miles de años antes del Imperio Galáctico, incluso mucho antes de la Republica que conocemos en las precuelas.

Los sucesos de Kotor anteceden a toda la saga Skywalker, mostrando la amenaza de los Sith que estremecía a la galaxia. El título se vale de los sistemas de los clásicos del género del rol para ofrecer una ambiciosa aventura.

Además podremos recorrer múltiples planetas e interactuar con diversos personajes. Cabe mencionar que la trama de este clásico no está considerada dentro del canon.

Ahora solo queda esperar un par de meses para que los usuarios de Nintendo Switch puedan disfrutar del clásico Star Wars: Kotor, ya sea para revivir la acción o experimentarla por primera vez.