El popular juego de mundo abierto, Far Cry 3, se encuentra disponible de forma gratuita para PC con Ubisoft Connect y se conserva para siempre. La compañía desarrolladora de videojuegos dio una gran noticia para todos los gamers al comunicar sobre esta decisión de liberar un título de renombre.

Si aún no juegas Far Cry 3, o simplemente quieres volver a hacerlo para esperar el lanzamiento de la nueva entrega, Far Cry 6, esta es una gran oportunidad.

Para conseguirlo debes tener una cuenta de Ubisoft y validar los datos para poder iniciar sesión. Una vez realizado el primer paso, debes dirigirte a la tienda online de la compañía.

Buscar el título en “Consíguelo Gratis” y poner atención en que sea la versión estándar (Standard Edition). Abrir Ubisoft Connect y posteriormente instalar el juego.

El proceso es muy sencillo y la posibilidad de obtener Far Cry 3 gratis estará disponible hasta el 11 de noviembre del presente año, por lo que aún quedan varios días para aprovechar.

Far Cry 3, un mundo abierto paradisiaco

Far Cry 3 es un videojuego desarrollado por Massive Entertainment y Ubisoft Montreal, que nos ofrece bellos e imponentes paisajes.

Pero la belleza del mundo es tan grande como sus peligros, lo que en definitiva impide apreciar al máximo todos los atributos de la naturaleza.

Los enemigos están por todas partes y siempre con las armas preparadas. Todo comienza con unas vacaciones en Bangkok, que se ven truncadas cuando Jason Brody y sus amigos son asaltados por un grupo de piratas liderado por Vaas Montenegro.

Esta tercera parte de la saga tiene los clásicos componentes: Mundo abierto, villano carismático, una experiencia shooter en primera persona y la locura total. El juego nos permite explorar el territorio de manera libre, tanto a pie como por medio de distintos vehículos.

Revisa el tráiler a continuación: