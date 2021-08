Windows 11: Microsoft reveló la fecha de lanzamiento de su nuevo sistema operativo

Durante la jornada de este martes, Microsoft puso fin a la incertidumbre y anunció la fecha de lanzamiento para el nuevo sistema operativo, Windows 11.

Después de seis años y lleno de rumores y filtraciones en los últimos meses, ya se revelaron los primeros detalles oficiales para la nueva entrega.

Esta versión llegará como una actualización gratuita para usuarios de Windows 10 e incluirá atractivas novedades para los jugadores.

Desde Microsoft anunciaron que el sistema operativo se podrá instalar en computadores antiguos, pero de forma manual, por medio de una imagen ISO.

La compañía tecnológica multinacional anunciaron que Windows 11 se irá lanzando de forma gradual en los computadores compatibles hasta mediados de 2022.

As perfect as 11.11 *would* be, we just couldn't wait any longer to make #Windows11 available. Get it October 5th, and read all about it now.

— Windows (@Windows) August 31, 2021