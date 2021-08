WhatsApp integró una nueva función en sus grupos que te va a encantar

En tiempos de pandemia, la virtualidad se instaló con más fuerza en nuestra cotidianidad. De esa manera, plataformas como WhatsApp, y redes sociales como Instagram, TikTok y Facebook reforzaron su popularidad. De hecho, el servicio de mensajería instantánea WhatsApp, es una de las herramientas más utilizadas en el mundo con múltiples funciones como sus populares grupos.

Además, la cantidad de usuarios activos en WhatsApp ya superó los dos mil millones, lo que la posiciona en el podio de las apps. Ese mismo auge es aprovechado por los desarrolladores de WhatsApp para implementar nuevas herramientas y optimizar las existentes.

Por eso, la empresa decidió implementar un nuevo cambio que involucra a los grupos de WhatsApp. Hasta ahora, no podías decidir si querías -o no- ser incluido en los chats grupales de la app, pero eso acaba de cambiar. A partir de este momento, para agregar a una persona a una conversación grupal, tendrán que solicitar el permiso de ese usuario.

Ocurría siempre que te agregaban a grupos de WhatsApp sin que pudieras decidirlo tú. En el caso de no querer pertenecer, debías abandonarlo, lo que podía ser causa de una polémica que muchas veces no está buena. Ahora, el poder lo tienes tú y en ADN te contamos cómo ejercerlo, para evitar que te agreguen a chats grupales que no son de tu interés.

Cómo evitar que te agreguen a grupos de WhatsApp sin tu permiso

Abre tu aplicación de WhatsApp.

Haz clic en los tres puntos en la esquina superior derecha de la pantalla.

Ingresa a Configuración y luego haz clic en la parte de Cuenta.

Selecciona la opción «Grupos de» y luego haz clic en la sección «Privacidad». Es probable que la configuración predeterminada esté establecida en «Todos».

Ahí, se pueden elegir entre tres opciones: Todos, Mis contactos y Excepto mis contactos.

La opción que indica «Todos», es aquella que permite que cualquier persona te agregue a grupos de WhatsApp solo con tener tu número telefónico.

Por otro lado, «Mis Contactos» es la que deja que solo las personas agendadas en tu lista de contactos puedan hacerlo.

Finalmente, con «Mis Contactos Excepto» podrás filtrar puntualmente quién no puede agregarte a conversaciones grupales en la app.