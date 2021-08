Age of Empires: El clásico juego de PC llega a los smartphones

El clásico juego de estrategia, Age of Empires, dará un paso importante y pronto llegará a los smartphones de la mano de un importante estudio.

La compañía desarrolladora, Tencent, que ha trabajado en videojuegos como Call of Duty Mobile y Pokémon UNITE, hará posible esta opción.

TiMi Studios, parte de la desarrolladora, ya se encuentra trabajando en una versión del icónico juego para sistemas operativos de smartphones.

Su nombre es “Return to Empire” y aunque no lleve el mismo título, es un producto oficial de Age of Empires. De hecho, el trabajo se lleva a cabo en conjunto con Xbox Game Studios y World’s Edge, gestores de la saga original.

