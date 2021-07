Prime Gaming: La plataforma de Amazon ofrece Battlefield 1 de forma gratuita

La plataforma digital de Amazon, Prime Gaming, tiene disponible gratis el videojuego Battlefield 1 y a partir del 2 de agosto liberará el Battlefield 5.

La primera entrega de la saga está disponible ahora y totalmente gratuita: solamente debes contar con una suscripción a Prime y una cuenta de Origin. Luego, en 10 días más, en la misma plataforma podrás encontrar Battlefield 5.

Battlefield 1 fue lanzado en octubre de 2016 y presenta los inicios de la guerra total, puedes ser parte de la infantería o manejar vehículos de todo tipo. También cuenta con un modo multijugador de hasta 64 jugadores.

Go back to The Great War, WW1 in @Battlefield 1, free with #PrimeGaming! Experience every battle, control every vehicle, and plan every victory today!

Claim your copy for @OriginInsider on PC today at the link 👑 https://t.co/38c9cJaWSy pic.twitter.com/rCTqhvtOQm

— PrimeGaming (@primegaming) July 21, 2021