¿Cuándo llega Pokemon Unite a la Nintendo Switch?

No queda nada para la llegada de Pokemon Unite a la consola de Nintendo Switch. Este MOBA (multiplayer online battle arena) está a pocas horas de ser lanzado para deleitar a los fanáticos de la franquicia.

En tanto, este miércoles el juego estará disponible para los usuarios, aunque la página no ha detallado el horario de lanzamiento; sin embargo, los fanáticos prevén que se pueda adquirir desde las 00:00 horas.

🎮 #PokemonUNITE on Nintendo Switch

🗓️ July 21

⚡️ Get Zeraora just for logging in before August 31!

— Pokémon UNITE (@PokemonUnite) July 15, 2021