Nintendo dio a conocer su nueva consola Switch OLED

Durante esta jornada, Nintendo presentó su nueva consola Switch OLED, la cual traerá una serie de mejoras, y ya tiene fecha de lanzamiento.

La Nintendo Switch OLED será lanzado a nivel mundial el próximo 8 de octubre y, según dio a conocer la empresa, tendrá un valor cercano de US$349.99 (cerca de $260 mil). No obstante, su costo podría varias una vez arribe a nuestro país.

Junto con la presentación de la nueva consola, desde Nintendo indicaron que esta contará con mejores funciones en el audio.

Asimismo, su capacidad de almacenamiento aumentará a 64G (la versión anterior llegaba a 32GB), y puede ser extensible hasta las 2T.

Meet the newest entry to the #NintendoSwitch family! Nintendo Switch (OLED model) brings the versatility of the Nintendo Switch experience with a vibrant 7-inch OLED screen, a wide adjustable stand, and more. Nintendo Switch (OLED model) releases on 10/8.https://t.co/zRpGxakJDn pic.twitter.com/Tsc55r35ay

— Nintendo of America (@NintendoAmerica) July 6, 2021