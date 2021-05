Twitch cambia su sistema de suscripciones: su precio se ajustará a cada país

Twitch, la plataforma de transmisiones en vivo propiedad de Amazon, anunció que comenzará con un nuevo plan de pago: las suscripciones locales.

Enfocados en mantener a sus actuales clientes y atraer más, la empresa norteamericana anunció que bajarán sus precios y se ajustarán según el nivel de vida de cada país.

Los primeros países en adoptar este nuevo sistema serán México y Turquía, y se espera que esté funcionando en el resto del mundo a partir del tercer trimestre de 2021.

Desde el sitio señalaron que “el porcentaje de usuarios activos en Europa o Asia, que apoyan a creadores con una suscripción, es aproximadamente 50% más bajo que en Norteamérica. En Latinoamérica, es casi 80% más bajo”.

Actualmente, la suscripción de nivel 1 es de US$4.99 en todo el mundo, un precio que en países con economías menos desarrolladas puede ser demasiado alto. En México y Turquía el nuevo nivel de precios será de 48 pesos y 9,90 liras, respectivamente. Esto representa una reducción del 50% respecto al nivel de precios actual.

We’re rolling out one of the biggest changes in Twitch history, which will help creators build larger, more global communities: Local Subs Pricing.

The price of a sub in most countries will be lowered, starting with Mexico and Turkey.

Learn more: https://t.co/LzKQxynb5B pic.twitter.com/zNBeRC4WyO

— Twitch (@Twitch) May 17, 2021