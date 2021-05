¡Atención, gamers! PlayStation prepara el lanzamiento de sus juegos en Steam

En Sony Entertainment han optado por fortalecer su estrategia de videojuegos exclusivos de PlayStation, en el marco de la “guerra de las consolas” que combate frente a Microsoft. Es bajo este contexto que se ha revelado que algunos de los juegos exclusivos de la empresa japonesa van a aparecer en el catálogo de Steam.

El usuario de Twitter Wario64, reveló que el prototipo del sitio oficial de PlayStation Studios en Steam ya está abierto al público y tras dar una primera revisión, encontramos que ya están los materiales promocionales de títulos como Horizon Zero Dawn: Complete Edition y Days Gone.

Esto significa que desde hoy, todo lo que tenga que ver con PlayStation Studios y la publicación de sus juegos en PC (Steam) se concentrará en este sitio, aunque no se sabe qué otros juegos llegarán en un futuro.

PlayStation Studios now has a creator page on Steam that you can follow https://t.co/WXSUtP6t36 pic.twitter.com/4vjw0lOirO

— Wario64 (@Wario64) May 15, 2021