Ni cables ni bases: crean revolucionario método de carga de smartphones

La empresa tecnológica china Xiaomi presentó durante esta semana “Mi Air Charge”, un aparato que permite cargar los teléfonos celulares de manera inalámbrica.

Si bien los cargadores inalámbricos ya existen en el mercado, este no necesita cables ni bases donde poner el aparato. La empresa explicó que esta corresponde a una nueva apuesta que permite cargar de manera remota, a una distancia de “varios metros” y con una potencia de 5W.

“La tecnología central de la carga remota radica en el posicionamiento espacial y la transmisión de energía. La pila de carga aislada de desarrollo propio de Xiaomi tiene antenas de interferencia de cinco fases integradas, que pueden detectar con precisión la ubicación del teléfono inteligente”, sostuvo la empresa en su blog.

Revolutionizing the current wireless charging methods, #MiAirCharge Technology charges your devices remotely, without cables and charging stands. Let's see it in action! #InnovationForEveryone pic.twitter.com/9bD0Awul4s

— Xiaomi (@Xiaomi) January 29, 2021